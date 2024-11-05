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12:03, 5 ноября 2024Силовые структуры

Экс-мэра российского города задержали по делу о коммерческом подкупе

По подозрению в коммерческом подкупе задержан экс-мэр Сургута Филатов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от силовых структур региона.

По данным агентства, сейчас по делу Филатова проходят следственные мероприятия. В ближайшее время материалы дела будут отправлены в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации ТАСС, Филатов принял решение об уходе в отставку 22 апреля, отработав на посту мэра Сургута три года. Тогда он отметил, что это решение носит личный характер и в нем нет политического или какого-либо другого внешнего подтекста.

Ранее сообщалось, что в Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Салавата Игоря Миронова, который по заведомо невыгодным соглашениям передал системы электросетевого хозяйства города.

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