Экс-мэра российского города задержали по делу о коммерческом подкупе

По подозрению в коммерческом подкупе задержан экс-мэр Сургута Филатов

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от силовых структур региона.

По данным агентства, сейчас по делу Филатова проходят следственные мероприятия. В ближайшее время материалы дела будут отправлены в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации ТАСС, Филатов принял решение об уходе в отставку 22 апреля, отработав на посту мэра Сургута три года. Тогда он отметил, что это решение носит личный характер и в нем нет политического или какого-либо другого внешнего подтекста.

Ранее сообщалось, что в Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Салавата Игоря Миронова, который по заведомо невыгодным соглашениям передал системы электросетевого хозяйства города.