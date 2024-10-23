Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:17, 23 октября 2024Силовые структуры

Бывшего мэра российского города осудят за незаконную передачу электросетей

В Башкирии пройдет суд над экс-мэром Салавата за превышение полномочий

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Салавата Игоря Миронова, который по заведомо невыгодным соглашениям передал системы электросетевого хозяйства города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Миронов проходит обвиняемым по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Его дело будет направлено в Салаватский суд для рассмотрения по существу.

В 2020 году фигурант заключил заведомо невыгодное соглашение с фирмой «АвтоматизацияСистемыТехнологии» о передаче на 50 лет прав владения на системы электросетевого хозяйства города. По версии следствия, Миронов понимал экономическую нецелесообразность и неэффективность документа. В результате его действия ухудшили финансовое положение города.

Ранее силовики задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Он обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ и находится под стражей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал решающий месяц для СВО

      47-летняя Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала

      Лукашенко отправится на саммит БРИКС в Казань

      Москвичей предупредили о подорожании такси

      В российском вытрезвителе вручили подарок юбилейному пациенту

      Бывшего мэра российского города осудят за незаконную передачу электросетей

      Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Часовом Яре

      В РФС раскрыли стоимость приглашения соперников для сборной России

      Уничтожение росгвардейцами бронетранспортера ВСУ попало на видео

      Турция тайно запретила продавать России некоторые товары

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше