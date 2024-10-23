Бывшего мэра российского города осудят за незаконную передачу электросетей

В Башкирии пройдет суд над экс-мэром Салавата за превышение полномочий

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Салавата Игоря Миронова, который по заведомо невыгодным соглашениям передал системы электросетевого хозяйства города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Миронов проходит обвиняемым по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Его дело будет направлено в Салаватский суд для рассмотрения по существу.

В 2020 году фигурант заключил заведомо невыгодное соглашение с фирмой «АвтоматизацияСистемыТехнологии» о передаче на 50 лет прав владения на системы электросетевого хозяйства города. По версии следствия, Миронов понимал экономическую нецелесообразность и неэффективность документа. В результате его действия ухудшили финансовое положение города.

Ранее силовики задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Он обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ и находится под стражей.