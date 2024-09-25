Раскрыта причина задержания экс-мэра Сочи Копайгородского

Экс-мэр Сочи Копайгородский задержан по подозрению в создании ОПГ

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский задержан по подозрению в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и продаже мест на кладбищах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ранее следователи выяснили, что в Сочи созданная из чиновников и бизнесменов ОПГ занималась продажей мест на кладбищах. За одно захоронение с родственников умерших просили от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Таким образом, члены ОПГ ежемесячно зарабатывали от 10 до 15 миллионов рублей. Главарем ОПГ считался экс-советник Копайгородского Родион Пищур. Он уволился еще до отставки мэра в 2019 году. Летом 2024 года его задержали.

По предварительной информации, сейчас выяснилось, что в махинациях Пищура участвовал и сам Копайгородский. Он и другие новые подозреваемые сейчас на допросе. Кроме того, силовики пришли с обысками к бывшему заместителю мэра Сочи Бурлеву и к главе Хостинского района Савина.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и двух его подельников по делу о незаконной продаже мест на кладбищах.