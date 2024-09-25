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12:38, 25 сентября 2024Силовые структуры

Экс-мэра Сочи Копайгородского заподозрили в связи с делом экс-замглавы МЧС Симоненко

Экс-мэр Сочи Копайгородский мог быть связан с делом об отмывании 600 млн рублей
Начало событий в новости Раскрыта причина задержания экс-мэра Сочи Копайгородского
Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский может быть связан с делом арестованного ранее экс-заместителя главы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, полковника Сергея Симоненко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в интернете была информация о том, что Копайгородский работал вместе с Симоненко, и во время совместной деятельности они отмыли 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что Симоненко задержали 1 августа на рабочем месте по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. У него обнаружили и арестовали 250 миллионов рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 машин. По мнению прокуратуры, данное имущество было приобретено незаконным путем. 5 августа Симоненко отправлен в СИЗО.

О задержании экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского стало известно утром, 25 сентября. Его задержали в Луганске и доставили в Москву. Позже стало известно, что он подозревается в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах.

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      Анна Габай
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