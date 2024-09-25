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10:43, 25 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего мэра Сочи задержали силовики

Силовики задержали бывшего мэра Сочи Копайгородского и провели обыски в его доме

Фото: Анна Майорова / ТАСС

В Луганске сотрудники силовых структур задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и доставили в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержание экс-главы города связано с расследованием уголовного дела. Подробности о нем не раскрываются.

Известно, что по месту жительства Копайгородского и других фигурантов уже прошли обыски. На допросе у следователей также находится супруга экс-мэра — Анастасия Гредина.

По данным Mash, незадолго до задержания Копайгородский отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Ранее силовики задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина. В отношении чиновника возбуждено дело по пунктам «б» и «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере путем вымогательства и через посредника») УК РФ.

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