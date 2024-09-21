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13:17, 21 сентября 2024Силовые структуры

Главу российского муниципального района задержали по подозрению в получении взяток

Главу района Самарской области задержали по подозрению в получении взяток

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина задержали по подозрению в получении взяток. Об этом в Telegram сообщает СУ СК России по Самарской области.

В отношении чиновника возбуждено дело по пунктам «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки путем вымогательства, через посредника, в крупном размере»).

По версии следствия, в 2022 году подрядчики, работающие по муниципальному субконтраку, установили отмостки по периметру принадлежащему подозреваемому дома. Сумма привлеченных для строительных работ средств оценивается в 180 тысяч рублей. Также чиновник обвиняется в получении в 2021 году в качестве взятки ноутбука стоимостью 90 тысяч рублей.

В мае с поста губернатора Самарской области ушел Дмитрий Азаров.

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      Иван Потапов
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