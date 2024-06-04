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09:05, 4 июня 2024Россия

В Госдуме указали на «страусиную» позицию ушедшего с поста главы региона России

В ГД раскритиковали экс-главу Самарской области Азарова за удаление комментариев
СюжетОтставка губернатора:
Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Александра Хинштейн раскритиковал экс-главу Самарской области Дмитрия Азарова за удаление неугодных комментариев. Об этом парламентарий написал в Telegram.

По словам депутата, он сумел лично убедиться в модерации комментариев на странице Азарова во «ВКонтакте» — сообщение Хинштейна, по его словам, удалялось трижды.

В связи с этим нет ничего удивительного в том, что под публикациями Азарова нельзя найти иных комментариев, кроме комплиментарных, продолжил парламентарий. «Считаю такую "страусиную" позицию совершенно недостойной для публичного (пусть и безработного) политика», — резюмировал Хинштейн.

Дмитрий Азаров ушел в отставку 31 мая. В опубликованном в соцсетях сообщении губернатор указал, что к этому времени регион достиг основных целей, которые были поставлены ранее. Азаров заявил об отставке на фоне задержаний ряда региональных чиновников. Ситуацию с коррупцией в регионе широко освещал в своих соцсетях Хинштейн. «Надеюсь, что с приходом нового руководителя нашему региону наконец повезет», — отреагировал депутат на уход Азарова.

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      Алан Босиков
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