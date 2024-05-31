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13:21, 31 мая 2024Мир

Губернатор Самарской области ушел в отставку. Полгода назад были задержаны его высокопоставленные подчиненные

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке в своем обращении.

По словам Азарова, регион достиг основных целей, которые были поставлены шесть лет назад. В частности, отметил он, построены сотни социальных объектов, а также скверов, парков, набережных. Кроме того, добавил чиновник, под его руководством в Самарской области преодолены вызовы пандемии и экономических санкций.

Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая победу

Дмитрий Азаровгубернатор Самарской области

О том, какую должность Азаров займет после отставки, не сообщается.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Самарской области ранее задержали первого вице-губернатора и врио главы Минстроя

Осенью 2023 года Азаров столкнулся с политическим кризисом. Тогда сотрудники силовых служб задержали председателя правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности главы самарского Минстроя Михаила Асеева. В отношении Кудряшова было возбуждено уголовное дело за увеличение стоимости строительства станции метро в Самаре до 18,4 миллиарда рублей. Асеева же заподозрили в необоснованном перечислении 194 миллионов рублей компании «Волгатрансстройпроект», которая строила станцию метро.

Сообщалось, что Азаров в день задержания подчиненных, 14 ноября, улетел в Москву, чтобы встретиться с первыми руководителями администрации президента для разрешения ситуации в регионе. Также отмечалось, что какое-то время он продолжал руководить Самарской областью дистанционно, продолжая находиться в столице, а также уезжал в подшефный его региону город в Донецкой народной республике.

Дмитрий Азаров (справа)

Дмитрий Азаров (справа)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Госдуме отреагировали на отставку губернатора Самарской области

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, представляющий в парламенте Самарскую область, прокомментировал отставку губернатора. «Надеюсь, что с приходом нового руководителя нашему региону наконец повезет», — написал Хинштейн.

Депутат неоднократно критиковал местных чиновников. Например, в январе Хинштейн возмутился транспортным коллапсом в Самаре. Весной парламентарий обвинил министра молодежной политики региона Сергея Бурцева в однополой связи с подчиненным, после чего чиновник ушел в отставку.

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      Анастасия Яланская
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