В Госдуме возмутились транспортным коллапсом в российском городе

Депутат Хинштейн возмутился транспортным коллапсом в Самаре

Ситуация с транспортом в Самаре требует чрезвычайных мер. Коллапсом на дорогах российского города возмутился депутат Госдумы Александр Хинштейн, опубликовавший комментарий в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что каждый день получает от жителей Самары множество жалоб на сбои в работе общественного транспорта. Горожане сообщают, что транспорт приходится ждать часами.

«Очевидно, что ситуация с транспортом в Самаре, как и с уборкой снега, перешла в разряд чрезвычайных и требует чрезвычайных же мер. На этом фоне реляции самарских властей о "прорывных успехах" на ниве общественного транспорта выглядят откровенной издевкой», — написал депутат.

Хинштейн отметил, что в 2023 году региональное правительство отказалось от предложения Государственной транспортной лизинговой корпорации (ГТЛК) закупить в лизинг 250 автобусов на льготных условиях. По его словам, причина такого решения в том, что чиновники не ездят на автобусах.

Ранее власти Екатеринбурга обвинили местных жителей в транспортном коллапсе. В мэрии города заявили, что главной причиной задержки общественного транспорта после мощного снегопада стали водители легковых автомобилей.