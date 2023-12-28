Власти Екатеринбурга заявили, что в задержках транспорта виноваты жители

В мэрии Екатеринбурга заявили, что главной причиной задержки общественного транспорта после обильных осадков 27 декабря стали водители легковых автомобилей. О том, что власти российского города обвинили жителей в транспортном коллапсе, сообщают «Вечерние ведомости».

По словам представителя администрации, четыре раза движение трамваев пришлось останавливать из-за легковых машин. «В трех случаях автолюбители заехали на рельсы и преградили путь электротранспорту — восстановить его работу удалось лишь через 64, 49 и 17 минут. Еще один раз на трамвайных путях случилось ДТП», — рассказали в мэрии.

Кроме того, один из пассажиров забыл рюкзак в автобусе, из-за чего движение задержалось до приезда полиции.

Помимо местных жителей, движению помешало большое количество снега. Отмечается, что сильнее всего последствия снегопада отразились на работе троллейбусов. Трижды транспорт буксовал у остановок, а один раз не смог проехать из-за снежного отвала.

Ранее в мэрии Екатеринбурга назвали выпавшие в городе осадки «снегопадом 300-летия».