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14:09, 27 декабря 2023Среда обитания

На российский город обрушился «снегопад 300-летия»

На Екатеринбург обрушились экстремальные снегопады

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Экстремальные снегопады, последствия которых не могут устранить полностью из-за нехватки рабочих и техники, прошли в Екатеринбурге. В мэрии российского города осадки назвали «снегопадом 300-летия», передает «Подъем».

За сутки в Екатеринбурге выпал 21 миллиметр осадков при месячной норме 28 миллиметров — в последний раз такой объем был зарегистрирован 106 лет назад. Расчищать снег коммунальщикам помогает строительная техника и местные жители. В работе участвовали 225 единиц техники и 86 рабочих, за сутки было вывезено 5,6 тысячи тонн снега.

Власти города заявили, что у управляющих компаний не хватает ресурсов для уборки снега на дворовых территориях. «Действительно, снегопады экстремальные. Там, где есть необходимость расчистки выездов из дворов или выездов с парковок, там люди проявляют инициативу, берут лопаты и расчищают», — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что жители Челябинска оказались заблокированы в поезде во время снегопада. Состав, следовавший из Магнитогорска в Челябинск, встал на путях из-за большого количества снега.

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      Александра Качан
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