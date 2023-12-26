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14:12, 26 декабря 2023Среда обитания

В российском городе начался снежный апокалипсис

Жители Челябинска оказались заперты в поезде из-за снега

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Из-за сильного снегопада жители Челябинска оказались заперты в вагоне поезда. О том, что в российском городе начался снежный апокалипсис, сообщает Telegram-канал Baza.

Состав, следовавший из Магнитогорска в Челябинск, встал на путях. Проблемы появились и у пассажиров другого транспорта — людям приходится самостоятельно толкать автобусы на дорогах города и освобождать собственные машины из сугробов, а скорые не могут доехать до пациентов.

По данным канала, с утра вторника, 26 декабря, в Челябинске наблюдаются 10-балльные пробки. Власти города призывают жителей помогать дворникам расчищать снег на улицах.

Ранее из-за мощного снегопада в Екатеринбурге были задержаны авиарейсы, а на дорогах города произошел транспортный коллапс: общественный транспорт оказался сломан, участились автомобильные аварии.

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      Александра Качан
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