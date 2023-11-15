Снежный апокалипсис в российском городе показали на видео

Жители Екатеринбурга показали на видео начавшийся в городе снежный апокалипсис

Жители Екатеринбурга показали на видео начавшийся в городе снежный апокалипсис. Кадры в среду, 15 ноября, публикует Telegram-канал «360».

Мощный снегопад обрушился на российский город ночью с 14 на 15 ноября. Из-за непогоды рейсы в аэропортах задерживаются, а на дорогах города и на подъезде к нему происходит коллапс: ломается общественный транспорт, а автомобили попадают в ДТП.

В Екатеринбурге выпало три сантиметра снега. Наибольшая высота снежного покрова фиксируется в Ивделе (22 сантиметра), Североуральске (20 сантиметра) и Серове (11 сантиметров). Меньше всего осадков выпало в Михайловске.

В ночь на 27 октября снежная погода пришла в Москву. Жители столицы запечатлели снегопад на видео.