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11:54, 27 октября 2023Среда обитания

Заснеженную Москву сняли на видео

РБК: жители Москвы запечатлели снегопад на видео

Москвичи запечатлели обильный снегопад на видеокадрах. Красотой столичных улиц, припорошенных снегом, они поделились с РБК.

В ночь на 27 октября в российскую столицу пришла снежная погода. Метель ожидается и вечером пятницы, сообщают специалисты Гидрометцентра.

Городские службы вечером четверга обработали проезжую часть и тротуары от гололеда. За чистотой дорог будут следить в течение всего дня. Столичное управление МЧС предупредило горожан о необходимости следить за скоростным режимом и дистанцией на дорогах, а пешеходов — избегать шатких конструкций и деревьев.

При этом с 30 октября по первые числа ноября в Москве ожидается потепление. По прогнозам синоптиков, температура окажется выше климатической нормы в этом периоде месяца. Ей, впрочем, не соответствует погода и на этой неделе, отметили эксперты.

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      Виктория Клабукова
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