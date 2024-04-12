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11:56, 12 апреля 2024Россия

В России министр ушел в отставку после обвинений в однополой связи с подчиненным

Самарский министр ушел в отставку, его обвинили в однополой связи с подчиненным

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку после обвинений в однополой связи с подчиненным. Соответствующее сообщение появилось на странице чиновника во «ВКонтакте».

Перед этим депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал в Telegram о совместном отдыхе Бурцева с сотрудником. По его словам, мужчины на протяжении недели жили в одном номере-студии. Хинштейн пояснил, что не стал бы писать о личной жизни человека, если бы в должностные обязанности того не входила работа с молодежью. Один из абзацев депутат Госдумы сопроводил эмодзи chicken в виде головы курицы или петуха.

Подавший в отставку Бурцев заявил, что «абсолютно не согласен с озвученными предположениями», и добавил, что «время все расставит на свои места».

Ранее Хинштейн рассказал о гей-свадьбе еще одного самарского чиновника. На ряде опубликованных снимков сотрудник целуется с неизвестным молодым человеком. На подписях к фотографиям мужчины указаны как «молодожены» и «счастливая пара».

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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