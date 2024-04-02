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11:10, 2 апреля 2024Россия

В Госдуме рассказали о гей-свадьбе выступающего в школах регионального чиновника

Депутат Госдумы Хинштейн рассказал о гей-свадьбе самарского чиновника
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Сотрудник самарского областного агентства по реализации молодежной политики разместил в открытом доступе фотографии гей-свадьбы. О поступке регионального чиновника и его последствиях рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

На ряде снимков сотрудник целуется с неизвестным молодым человеком. На подписях к фотографиям мужчины указаны как «молодожены» и «счастливая пара».

По словам Хинштейна, снимки были удалены после того, как ими заинтересовалась общественность. Депутат отметил, что мужчина не скрывает своих взглядов, при этом он выступает на мероприятиях перед самарскими школьниками. «Уже направил обращения в прокуратуру, губернатору, главе города с требованием разобраться в ситуации и защитить детей от [представителей ЛГБТ (международное общественное движение признано в России экстремистской организацией и запрещено)]», — добавил парламентарий.

Ранее в Тамбове возмутились выступлением мужчины на каблуках на конкурсе танцев. На видео мужчина исполняет танец под песню Candy Shop американского рэпера 50 Cent. В ходе исполнения от встает на четвереньки и пятится задом, после чего совершает серию прыжков. Организатор мероприятия назвал критиков выступления не разбирающимися в хореографии людьми.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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