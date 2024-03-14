В России возмутились выступлением мужчины на каблуках на конкурсе танцев

В Тамбове в танце мужчины на каблуках заподозрили пропаганду ЛГБТ

Жители Тамбова пожаловались на организаторов хореографического конкурса. Горожане возмутились номером одного из участников — мужчины, который вышел на сцену на каблуках. Фрагмент выступления конкурсанта приводит издание «Подъем» в Telegram.

На видео мужчина исполняет танец под песню Candy Shop американского рэпера 50 Cent. В ходе исполнения от встает на четвереньки и пятится задом, после чего совершает серию прыжков.

Организатор конкурса Михаил Громов сообщил изданию, что после выступления в областной Минкульт поступило письмо, в котором говорится о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

По словам Громова, конкурс не пропагандирует ничего, кроме искусства. Авторов письма он назвал не разбирающимися в хореографии людьми. «Давайте запретим тогда русский хоровод, там девочки ходят по кругу и держатся за руки», — добавил россиянин.

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