Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 14 марта 2024Россия

В России возмутились выступлением мужчины на каблуках на конкурсе танцев

В Тамбове в танце мужчины на каблуках заподозрили пропаганду ЛГБТ

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Жители Тамбова пожаловались на организаторов хореографического конкурса. Горожане возмутились номером одного из участников — мужчины, который вышел на сцену на каблуках. Фрагмент выступления конкурсанта приводит издание «Подъем» в Telegram.

На видео мужчина исполняет танец под песню Candy Shop американского рэпера 50 Cent. В ходе исполнения от встает на четвереньки и пятится задом, после чего совершает серию прыжков.

Организатор конкурса Михаил Громов сообщил изданию, что после выступления в областной Минкульт поступило письмо, в котором говорится о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

По словам Громова, конкурс не пропагандирует ничего, кроме искусства. Авторов письма он назвал не разбирающимися в хореографии людьми. «Давайте запретим тогда русский хоровод, там девочки ходят по кругу и держатся за руки», — добавил россиянин.

Ранее в Красноярске решили проверить ночной клуб после выступления танцовщицы в костюме католической монахини. Также на снимках с прошедшего мероприятия было видно целующихся девушек. Депутат из Красноярского края Елена Пензина написала заявление в полицию и обратилась в Лигу безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В России указали на признаки перехода конфликта с НАТО в острую фазу

      В Молдавии заявили о рекордном уровне абсолютной бедности

      Страдающая от тяжелой болезни звезда «Друзей» сделала неожиданное признание

      Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      США разрешили Starlink работать в миллиметровом диапазоне волн

      ФСБ поймала вымогавшего деньги у бизнесменов криминального авторитета

      Путин оценил рост экономики России

      Российских студентов из «подпольного штаба Навального» посадили на 3,5 года

      Пилоты российского самолета после взлета потеряли связь с диспетчерами

      В Москве заработали первые эндоскопические центры для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше