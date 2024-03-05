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13:02, 5 марта 2024Россия

Ночной клуб решили проверить после танца россиянки в образе монашки-католички

Ngs24.ru: в Красноярске проверят ночной клуб после танца в образе монашки

Фото: flywish / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске решили проверить ночной клуб Hood после выступления танцовщицы в образе монашки-католички. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

В заведении проходила вечеринка. Фотографии и видео с мероприятия распространили в сети. Некоторые россияне от происходящего в баре не испытали восторга.

Депутат из Красноярского края Елена Пензина написала заявление в полицию и обратилась в «Лигу безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Правоохранители пообещали организовать в клубе проверку. Из соцсетей был удален компрометирующий контент. На снимках девушка в образе монашки выбирается из красного гроба. Потом она танцует, держа в руках большие шприцы с красной жидкостью.

На некоторые фото попали целующиеся девушки. По мнению красноярского депутата, в этом случае можно применить две статьи Уголовного кодекса России: об оскорблении чувств верующих и о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено).

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска пожаловался Мизулиной на ЛГБТ-бар и сам стал жертвой доноса.

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      Анна Щербакова
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