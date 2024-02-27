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20:06, 27 февраля 2024Россия

Россиянин донес на ЛГБТ-бар и попал под донос

Житель Новосибирска донес Мизулиной на ЛГБТ-бар и сам попал под донос

Кадр: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Блогер из Новосибирска Владислав Пушкин обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с просьбой закрыть местный ЛГБТ-бар (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), однако сам попал под донос. Об этом пишет Telegram-канал «Борус».

Видео с обращением Пушкина появилось в Telegram-канале Мизулиной вечером 26 февраля. В нем блогер, называющий себя «будущим мэром Новосибирска», стоит у входа в местный Elton Bar. По его словам, на вечеринках заведения мужчины «переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей». Россиянин напомнил, что в Красноярске прошли рейды в баре с таким же названием, где так же проводились ЛГБТ-вечеринки. Он призвал в кратчайшие сроки принять такие же меры и в новосибирском клубе.

При этом, как выяснил «Борус», в сети всплыли ролики, на которых уже сам Пушкин пьет шампанское на коленях и танцует со знакомым, обхватив того ногами. В результате Мизулиной написали на блогера встречный донос. В нем Пушкина называют лицемером и участником ЛГБТ-движения. «Он еще и ведет маргинальный образ жизни, ходя по всяким барам, в том числе и в тот бар, на который он вам доложил. И это был не просто поход с целью разведать обстановку, а скорее, найти себе партнера для разврата», — цитирует канал текст обращения к главе «Лиги безопасного интернета».

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Ранее стало известно, что красноярский Elton bar закроют после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку. По словам владельца заведения Дениса Шилова, ему дали понять, что бар будут проверять перед каждым мероприятием. Сам предприниматель считает, что причиной визита силовиков стал скандал с участием постоянного клиента, которого выгнали на улицу из-за конфликтной ситуации у барной стойки.

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      Константин Лысяков
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