В Красноярске закроют бар после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку

Красноярский Elton bar закроют после проведения ЛГБТ-вечеринки на 23 Февраля

Красноярский Elton bar прекратит работу. О принятом владельцем заведения Денисом Шиловым решении сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась на проведенную в баре ЛГБТ-вечеринку (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

По словам владельца Elton bar, ему дали понять, что заведение будут проверять перед каждой вечеринкой, из-за чего оно не сможет работать. Шилов считает, что силовики пришли в бар после скандала с участием одного из постоянных клиентов, которого выставили на улицу из-за спора о месте у барной стойки.

Ранее в Карелии росгвардейцы устроили облаву на закрытую вечеринку, на которой присутствовали мужчины в женских образах. В организации мероприятия силовики заподозрили местную жительницу.

