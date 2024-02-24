Бар в Красноярске проверят после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку

В Красноярске начали проверку бара после вечеринки ко Дню защитника Отечества

МВД начало проверку после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной на вечеринку «в честь Дня защитника Отечества в ЛГБТ-баре» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) в Красноярске. О проверке сообщает издание «Подъем».

В ночь на 24 февраля в заведении под названием «Elton bar» прошло тематическое мероприятие, в рамках которого на сцене выступали накрашенные мужчины, одетые в стиле милитари. «В Красноярске ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации», — отреагировала на видео с вечеринки Мизулина.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю уточнили, что зарегистрировали информацию и проверят бар после «провокационной» вечеринки. «Сотрудниками ОВД информация была зарегистрирована в установленном порядке с целью проведения соответствующей проверки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — уточнили правоохранители.

Руководство бара, в свою очередь, напомнило, что гости и организаторы вечеринки — такие же граждане страны, как все остальные.

Ранее в Карелии сотрудники ФСБ и Росгвардии устроили облаву на закрытую ЛГБТ-вечеринку. По информации издания, в клубе проводились различные развлекательные программы, в том числе с участием мужчин в женских образах.