Российский бар оштрафовали на 450 тысяч рублей после скандальной вечеринки

В Красноярске суд оштрафовал бар «Элтон» после скандальной вечеринки

Бар в Красноярске проверят после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку

Начало событий в новости Бар в Красноярске проверят после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку

Советский районный суд Красноярска оштрафовал бар «Элтон», где прошла скандальная вечеринка, на 450 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в отношении владельцев заведения составлен протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

В конце 2023 года в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из заведений в Советском районе проводятся вечеринки, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

24 февраля 2024 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в полицию с жалобой на вечеринку «в честь Дня защитника Отечества в ЛГБТ-баре» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Полицейские организовали проверку заведения. В результате оперативники обнаружили факты подтверждения пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей.