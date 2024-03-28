Российский бар оштрафовали на 450 тысяч рублей после скандальной вечеринки
Советский районный суд Красноярска оштрафовал бар «Элтон», где прошла скандальная вечеринка, на 450 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в отношении владельцев заведения составлен протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).
В конце 2023 года в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из заведений в Советском районе проводятся вечеринки, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.
24 февраля 2024 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в полицию с жалобой на вечеринку «в честь Дня защитника Отечества в ЛГБТ-баре» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Полицейские организовали проверку заведения. В результате оперативники обнаружили факты подтверждения пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей.