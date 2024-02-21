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18:43, 21 февраля 2024Россия

Силовики устроили облаву на закрытую ЛГБТ-вечеринку в российском ночном клубе

В Карелии силовики нагрянули на закрытую ЛГБТ-вечеринку в ночном клубе

Фото: Unsplash

В Карелии сотрудники ФСБ и Росгвардии устроили облаву на закрытую ЛГБТ-вечеринку (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) в петрозаводском ночном клубе Full House. Об этом пишет «Карелия.Ньюс».

По информации издания, в клубе проводились различные развлекательные программы, в том числе с участием мужчин в женских образах. На такие мероприятия пропускали только знакомых сотрудникам клуба представителей ЛГБТ, получивших индивидуальное приглашение, а также их сопровождающих.

Как выяснил портал, силовики получили доступ к списку приглашенных на вечеринку лиц, среди которых есть многодетная мать, сотрудница одной из гостиниц города, повар, архивариус, продавцы, массажист и представители других профессий. В принадлежности к сообществу также подозревают известную спортсменку и преподавателя одного из учебных заведений Петрозаводска, которых не было в момент мероприятия.

В организации петрозаводского ЛГБТ-сообщества и тематических вечеринок подозревают местную жительницу.

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Ранее в Екатеринбурге в Окружном доме офицеров провели БДСМ-вечеринку. Проведение закрытого мероприятия раскрылось после того, как на организатора пожаловались в Генпрокуратуру. Организатором оказался методист этого же дома офицеров. Он открывал двери после 23 часов и запускал в помещение людей. При этом руководство ничего не знало о происходящем.

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      Константин Лысяков
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