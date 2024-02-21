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09:39, 21 февраля 2024Россия

На Урале нашли виновного в организации БДСМ-вечеринки в Окружном доме офицеров

В Екатеринбурге уволили организовавшего БДСМ-вечеринку сотрудника

Фото: Maria Vlasova / Unsplash

Виновного в организации БДСМ-вечеринки в Окружном доме офицеров (ОДО) нашли на Урале. Им оказался один из сотрудников, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в ОДО.

По словам собеседника издания, вечеринки проводил методист. Он открывал двери дома офицеров после 23 часов и запускал в помещения людей. При этом руководство ОДО ничего не знало о происходящем, добавил источник.

По его словам, методист и раньше устраивал в ОДО подобное мероприятие. Тогда он был привлечен к дисциплинарной ответственности — «то ли выговором, то ли премии лишили». После повторного проведения вечеринки сотрудника уволили.

О проведении закрытых мероприятий в ОДО стало известно 20 февраля. Местные общественники пожаловались в прокуратуру, после чего надзорное ведомство начало проверку.

Ранее в Екатеринбурге задержали декана факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Ивана Некрасова на кинки-пати. На это отреагировали в зоне проведения спецоперации, где один из бойцов охарактеризовал Некрасова как хорошего человека и профессионала.

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      Алан Босиков
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