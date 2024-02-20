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09:33, 20 февраля 2024Россия

На Урале БДСМ-вечеринку провели в Доме офицеров

E1.ru: в Екатеринбурге БДСМ-вечеринку провели в Окружном доме офицеров

Фото: Maria Vlasova / Unsplash

В Екатеринбурге БДСМ-вечеринку провели в Окружном доме офицеров (ОДО). Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

По сведениям издания, проведение закрытого мероприятия раскрылось после того, как на организатора пожаловались в Генпрокуратуру.

Общественница в своем обращении указала, что эротическая тусовка была в стенах библиотеки ОДО. Пришедшие на мероприятие якобы были одеты в прозрачное белье, выпивали и употребляли наркотики.

Директор Дома офицеров Андрей Зуев комментировать ситуацию отказался. Заместитель начальника ОДО Георгий Подкорытов признался, что не знал о закрытой вечеринке. «О мероприятиях договаривался начальник Дома офицеров, он же подписывал договоры со Стасом (организатором вечеринки — прим. «Ленты.ру»), суммы мне неизвестны», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге декана факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Ивана Некрасова задержали на кинки-пати.

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      Анна Щербакова
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