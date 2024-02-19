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15:50, 19 февраля 2024Россия

Российского декана факультета журналистики задержали на кинки-пати

Mash: в Екатеринбурге декана факультета журналистики задержали на кинки-пати

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Екатеринбурге декана факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Ивана Некрасова задержали на кинки-пати. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, сотрудники полиции провели рейд на территории российского ночного клуба «Фабрика». Кроме того, на вечеринке присутствовала член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина. Ее также задержали.

Сотрудники правоохранительных органов проверили у остальных участников документы и арестовали на пару суток организаторов.

Декан журфака Некрасов объяснил, что просто согласился посетить это мероприятие, после чего его добавили в общую группу.

Ранее сообщалось, что в Уфе отменили вечеринку с форматом быстрых свиданий в честь Дня святого Валентина после жалоб борцов за нравственность.

Местные средства массовой информации выяснили, что вечеринку с быстрыми свиданиями убрали, поскольку некоторые граждане сочли мероприятие не соответствующим традиционным ценностям.

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      Анна Щербакова
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