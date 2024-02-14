В российском городе отменили быстрые свидания в День святого Валентина

В Уфе отменили быстрые свидания после жалоб борцов за нравственность

В Уфе отменили вечеринку с форматом быстрых свиданий в честь Дня святого Валентина после жалоб борцов за нравственность. Об этом стало известно «Подъему».

В мэрии российского города изданию объяснили, что вместо этого уже запланировано другое мероприятие. Представители администрации заверили, что никаких указаний по отмене быстрых свидании никто из властей не давал.

«Мероприятие было отменено из-за совместного мероприятия с радио Energy. Это не город проводит мероприятие», — заявили в мэрии.

Местные средства массовой информации выяснили, что вечеринку с быстрыми свиданиями убрали, поскольку некоторые граждане сочли мероприятие не соответствующим традиционным ценностям.

Ранее сообщалось, что жителей Ангарска возмутили танцовщицы, которые хлопали друг друга по ягодицам во время номера под песню Ирины Аллегровой «Шальная императрица» на детском конкурсе.