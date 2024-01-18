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16:33, 18 января 2024Россия

Россиян возмутил танец под «Шальную императрицу» на детском конкурсе

Жителей Ангарска возмутили танцовщицы, которые хлопали друг друга по ягодицам

Жителей Ангарска возмутили танцовщицы, которые хлопали друг друга по ягодицам во время номера под песню Ирины Аллегровой «Шальная императрица» на детском конкурсе. Видео с их работой разошлось по соцсетям, соответствующие кадры опубликовала KP.RU.

На представленных кадрах видно, как юные россиянки выходят на сцену вышли в белых пышных юбках. Таким образом они изображают императрицу и ее фрейлин. На припеве участницы скидывают юбки и начинают прикасаться друг к другу.

Родители впоследствии рассказали, что перед и после артисток выступали первоклассники. Хореограф «императриц» сочла все обвинения надуманными.

Ранее сообщалось, что в Динском районе Кубани родителей возмутила видеозапись, на которой переодетый в Снегурочку старшеклассник выступил на празднике.

С организаторами представления решили провести профилактическую беседу.

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      Анна Щербакова
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