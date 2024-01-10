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07:53, 10 января 2024Россия

В России старшеклассник переоделся в Снегурочку и возмутил родителей

На Кубани школьник переоделся в Снегурочку для праздника и возмутил родителей

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Динском районе Кубани родителей возмутила видеозапись, на которой переодетый в Снегурочку старшеклассник выступает на празднике. Об этом, публикуя кадры представления, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Праздник в образовательном учреждении прошел еще в декабре, но видеозапись, которая возмутила родителей, появилась в сети только сейчас. На кадрах старшеклассник в костюме Снегурочки танцует вокруг посоха Деда Мороза и сбрасывает с себя шапку и варежки — все это происходит под аплодисменты и крики сверстников.

Как впоследствии сообщили в руководстве школы, с организаторами представления проведут профилактическую беседу. Номер подготовили подростки из КВН, которые обещали школе смешную сценку с символами нового года. Учителя якобы не знали, что один из них переоденется в Снегурочку.

Ранее в поселке Ливадия Приморского края учитель физкультуры в школе № 26 переоделся в костюм Снегурочки на детском утреннике. Его поступок возмутил родителей учащихся, а самого учителя и руководство образовательного учреждения заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

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      Анастасия Шейкина
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