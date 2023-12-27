В России учитель физкультуры переоделся в Снегурочку и возмутил родителей

В Приморье родители заявили в прокуратуру на переодетого в Снегурочку физрука

В поселке Ливадия Приморского края учитель физкультуры в школе № 26 переоделся в костюм Снегурочки на детском утреннике. Его поступок возмутил родителей учащихся. Самого учителя и руководство образовательного учреждения заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом сообщил Telegram-канал «Владивосток № 1».

Россияне заявили в прокуратуру. «О каких ценностях семейных может идти речь если Снегурочку играет парень?» — пожаловалась в соцсетях одна из матерей.

В администрации школы отреагировали на негодование родителей и пояснили, что физрук играл роль Снегурочки из популярного советского мультфильма «Ну, погоди!», которую исполнял волк мужского пола.

Ранее сообщалось, что в башкирском селе Гусево школьники остались без физкультуры из-за того, что единственного учителя по этому предмету Ильнура Валиева отправили на специальную военную операцию (СВО).

Жители совместно с оставшимися педагогами написали коллективное письмо главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой вернуть Валиева в школу. Дети, их родители и сотрудники учреждения подчеркнули, что при нем завоевывали много наград и медалей.