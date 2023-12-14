В российском селе школьники остались без физкультуры из-за СВО

В башкирском селе дети остались без физкультуры из-за отправки учителя на СВО

В башкирском селе Гусево школьники остались без физкультуры из-за того, что единственного учителя по этому предмету Ильнура Валиева отправили на специальную военную операцию (СВО). Об истории россиянина сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. На тот момент в школе трудился еще один физкультурник. Но спустя какое-то время он уволился.

Руководство учебного заведения в башкирском селе безуспешно пыталось найти замену мужчинам: занятия брали учителя по совместительству, однако позднее и они стали отказываться от работы.

Они мотивировали это тем, что их труд оплачивается мизерно. Кроме того, педагогов не устраивало расположение села. Так, ближайший крупный город, Магнитогорск, находится почти в часе езды от Гусево.

Теперь вместо физкультуры детям начали проводить другие уроки — в зависимости от того, какой учитель свободен. Чтобы учащиеся совсем не остались без активностей, занятия спортом поручили классным руководителям.

Жители Гусево совместно с оставшимися педагогами написали коллективное письмо главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой вернуть Валиева в школу. Дети, их родители и сотрудники учреждения подчеркнули, что при нем завоевывали много наград и медалей.

Ранее сообщалось, что в Омске директора школы обвинили в отказе установить памятную доску в честь бойца спецоперации.