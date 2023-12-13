В России главу школы с фамилией на -ко обвинили в отказе чествовать бойца СВО

В Омске директор школы отказалась установить памятную доску в честь бойца СВО

Директор одной из омских школ отказалась установить памятную доску в честь бойца, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Канал опубликовал видео, на котором двое мужчин в камуфляже и с наградами, одна из которых напоминает награду ЧВК «Вагнер», рассказывают о последствиях инициативы. По их словам, в школу они пришли после согласования установки памятной доски с местными властями и военкоматом. Однако директор школы Марина Коваленко якобы отказала бойцам.

«К нашему удивлению, мы услышали такие слова: "Если мы будем всех развешивать — стен не хватит, здесь вам не кладбище"», — сказал один из мужчин. В связи с этим бойцы обратились к мэру Омска Сергею Шелесту, которого попросили оказать содействие. «Директора школы нужно депортировать к родственникам на Украину», — заключил один из мужчин на видео.

В мэрии изданию NGS55.RU рассказали, что директор не отказывала в установке памятной доски. Там также сообщили, что участники СВО не инициировали соответствующую процедуру. В школе комментировать инцидент отказались.

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