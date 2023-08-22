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13:55, 22 августа 2023Россия

Уволенная за поддержку ВСУ заведующая российским детсадом подала иск о клевете

На Ставрополье уволенная за поддержку ВСУ заведующая детсадом подала иск в суд

Фото: Telegram-канал Mash

В Ставропольском крае уволенная из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) заведующая детсадом подала в суд иск о клевете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Об увольнении поддерживающей ВСУ женщины ранее сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным канала, ответчиками по иску являются сестра участника спецоперации и местный общественник. Ранее они написали заявление, в котором попросили освободить заведующую от занимаемой должности. В соответствии с Гражданским кодексом России, гражданин вправе потребовать опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений.

На подачу иска отреагировал Хинштейн, который ранее возмутился историей с поддержкой педагогом ВСУ. «Не унимается вражина!» — написал он в Telegram.

18 августа было опубликовано подписанное несколькими десятками жителей села Донская Балка письмо, в котором сказано, что женщина позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес брата одной из селянок, участвовавшего в спецоперации. Помимо этого, в письме утверждалось, что сыновья заведующей служат в ВСУ. Согласно тексту обращения, она угрожала детям, если в зоне боевых действий пострадают ее сыновья.

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    Алан Босиков
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