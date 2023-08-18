Заведующую российским детсадом обвинили в сочувствии ВСУ и угрозах воспитанникам

Жители ставропольского села обвинили заведующую детсадом в поддержке ВСУ

Жители одного из сел Ставропольского края обвинили заведующую местным детским садом в сочувствии Вооруженным силам Украины (ВСУ) и угрозах детям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В заявлении, которое подписали более ста жителей села, утверждается, что заведующая позволила себе оскорбительные высказывания в адрес брата одной из селянок, участвовавшего в спецоперации на Украине. Помимо этого, говорится, что сыновья женщины служат в ВСУ.

По данным канала, заведующая угрожала воспитанникам на случай, если в зоне боевых действий пострадают ее сыновья. Помимо этого, она якобы уволила котельщика российского детсада, который занимался доставкой гуманитарной помощи в зону боевых действий.

В местной администрации пообещали проверить поступившую информацию.

Ранее в Ростовской области был задержан украинский наводчик, который находился на территории России на протяжении семи лет, выдавая себя за бездомного. Он передавал информацию о расположенных на территории Донецкой народной республики военных объектов и помогал корректировать удары.