В российском регионе задержали выдававшего себя за бомжа наводчика ВСУ

Mash: в Ростовской области задержали наводчика ВСУ, скрывавшегося в РФ семь лет

Сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области задержали мужчину, выдававшего себя за бомжа, который семь лет назад сбежал в Россию после того, как выяснилось, что он является наводчиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помогает Киеву наносить удары по объектам в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 57-летний подозреваемый был задержан за мелкое хулиганство после распития спиртных напитков в общественном месте, в ходе чего выяснилось, что он сотрудничал с киевскими властями.

«На протяжении как минимум четырех месяцев он сливал кураторам расположение воинских объектов армии ДНР, помогал наводить и корректировать удары», — сказано в сообщении.

В итоге мужчину вычислили и он был вынужден сбежать в Россию и прикидываться бездомным, время от времени перебиваясь мелкими подработками без оформления.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) снимают по написанным заранее текстам видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России.