Бывший пленный рассказал об участии в подготовке фейковых видео СБУ

Бывший пленный Раидин заявил, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео

Cотрудники службы безопасности Украины (СБУ) снимают по написанным заранее текстам видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России. Об этом РИА Новости рассказал освобожденный из украинского плена Виктор Раидин из Красноярска.

По словам Раидина, он попал в плен 1 апреля в селе Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), а в июне его обменяли по формуле «94 на 95». После пленения его передали в СБУ, где допрашивали и заставляли участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию, читая заранее подготовленный текст с листа формата А4.

Раидин подвергался избиениям, информацию воспринимал плохо и часть написанных СБУ тезисов пропускал. От пленных требовали максимальной достоверности, в некоторых случаях заставляли заучивать тексты наизусть или пересказывать их. Также россиянина заставляли на камеру снимать поздравления, заявил он.

В 2022 году официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что Киев снимает фейковые видео об эффективности переданного Украине Западом оружия. По его словам, постановочные ролики используются для поднятия духа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне «военных провалов» Киева.