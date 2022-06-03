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Минобороны обвинило Киев в съемке фейков для поднятия духа ВСУ

Представитель МО Конашенков обвинил Киев в съемке фейков об эффективности западного оружия

Фото: Carlos Barria / Reuters

Киев снимает фейковые видео об эффективности переданного Украине западом оружия. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, постановочные ролики используются для поднятия духа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне «военных провалов» Киева.

«На фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов на Донбассе, киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съемки "духоподъемных" видеосюжетов для западной и украинской аудиторий», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны сообщил, что видео снимались в Николаевской области, близ села Мешковка. Конашенков добавил, что для съемок были якобы привлечены бойцы местной территориальной обороны, которые играли роль противника, а вместо российской техники снималась техника ВСУ.

В ведомстве добавили, что Киевом запланированы новые съемки фейков — они якобы пройдут 5 и 6 июня.

«Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам "простых украинцев", обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов», — подытожил Конашенков.

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