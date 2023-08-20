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20:23, 20 августа 2023Россия

Поддержавшую ВСУ заведующую российским детсадом уволили

Депутат ГД Хинштейн: поддержавшую ВСУ заведующую детсадом на Ставрополье уволили

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Ставропольском селе Донская Балка уволили заведующую детского сада «Ласточка», которую публично уличили в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Хинштейн уточнил, что женщину уволили после личного вмешательства губернатора Владимира Владимирова, ее деятельность проверяют силовики. «Глава региона — взял ситуацию на личный контроль. Если выяснится, что местные чиновники ее покрывали, — им не поздоровится», — добавил депутат.

18 августа стало известно, что жители Ставропольского края обвинили заведующую местным детским садом в сочувствии ВСУ. В обращении к администрации, которое подписали более 100 человек, сказано, что женщина позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес брата одной из селянок, участвовавшего в спецоперации. Они также утверждали, что сыновья заведующей служат в ВСУ.

Также сообщалось, что заведующая угрожала воспитанникам, если в зоне боевых действий пострадают ее сыновья, и якобы уволила котельщика, который занимался доставкой гуманитарной помощи в зону боевых действий.

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    Сергей Истомин
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