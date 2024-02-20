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09:57, 20 февраля 2024Россия

В зоне СВО отреагировали на задержание декана российского вуза на кинки-пати

Боец СВО заступился за задержанного в Екатеринбурге на кинки-пати декана вуза
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Иван Некрасов

Иван Некрасов. Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Участник специальной военной операции (СВО) Платон Маматов, находящийся в зоне боевых действий, отреагировал на задержание декана факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Ивана Некрасова на кинки-пати. Свое мнение о ситуации он изложил в Telegram.

Боец призвал прекратить «охоту на ведьм в (...) городе». Также Маматов попросил представителей общественности не говорить от имени участников спецоперации, «попутно собирая дешевый хайп».

Самого Некрасова участник СВО назвал хорошим человеком и профессионалом, не лишенным при этом недостатков. «От Ивана Некрасова тоже ********** [отстаньте]», — заключил Маматов.

Ранее в Амурской области ночной клуб закрыли из-за конкурса на раздевание с «женами бойцов СВО». Ведущий вечеринки был уволен, полиция начала проверку по факту проведенного мероприятия.

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      Алан Босиков
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