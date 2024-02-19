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12:43, 19 февраля 2024Россия

Российский ночной клуб закрыли из-за конкурса с «женами бойцов СВО»

В Белогорске Амурской области из-за конкурса с раздеванием закрыли ночной клуб
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

В Белогорске Амурской области из-за конкурса на раздевание закрыли единственный в городе ночной клуб. Об этом заявил мэр Станислав Мелюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

18 февраля в городских группах одного из мессенджеров появилось видео с вечеринки в местном ночном клубе, на которой прошел конкурс с раздеванием. Ролик возмутил российского волонтера СВО, которая рассказала о записи Милюкову. По словам градоначальника, по соцсетям также распространялась фейковая информация, что участвовавшие в конкурсе женщины якобы являются женами находящихся в зоне спецоперации военнослужащих.

«Полагаю, что инцидент в клубе сознательно стал использоваться деструктивными силами, заинтересованными в раскачивании ситуации в городе 35-й Армии, в котором Оперштаб помощи семьям участников СВО является примером», — написал он, добавив, что необходимо привлечь к ответственности автора фейка.

Утром 19 февраля на совещании в городской администрации руководство клуба взяло на себя ответственность за конкурс и объявило о добровольном закрытии ночного заведения до окончания разбирательств. Также уволен работавший на скандальной вечеринке ведущий. «В полиции уже зарегистрирован материал, началась проверка, в результате которой к административной ответственности могут быть привлечены как руководство клуба и ведущий, так и участницы», — подчеркнул Мелюков.

Он добавил, что клуб также изъявил желание помочь Фонду поддержки семьям участников СВО.

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Ранее бойцы спецоперации потребовали закрыть курский ночной клуб «Убежище 13», который расположили в здании, где должно находиться противорадиационное укрытие. По словам военнослужащих, они возмущены тем, что в развлекательном заведении на приграничной территории России проходят вечеринки с полуголыми гостями, после которых в соцсетях публикуются фотоотчеты с откровенными кадрами.

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      Константин Лысяков
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