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19:07, 25 января 2024Россия

Бойцы СВО потребовали закрыть клуб с полуголыми гостями в российском регионе

Российские военные потребовали закрыть ночной клуб в Курске

Фото: Pxhere

Бойцы специальной военной операции (СВО) потребовали закрыть курский ночной клуб «Убежище 13», расположенный в здании, где должно находиться противорадиационное укрытие. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как заявили изданию военнослужащие, они возмущены тем, что в клубе на приграничной территории России проходят вечеринки с полуголыми гостями, после которых в соцсетях публикуются фотоотчеты с откровенными кадрами.

В свою очередь, прокуратура подала иск о признании незаконным размещение клуба в помещении противорадиационного укрытия, который арбитражный суд Курска удовлетворил, сообщило ведомство в Telegram. Однако, как пишет Shot, заведение продолжает работу, а ближайшая вечеринка запланирована на 26 января.

Ранее участник СВО, боец отряда «Союз» с позывным Фунт (Андрей Никитин) вступился за гостей скандальной голой вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Военнослужащий не увидел ничего оскорбительного в костюме репера VACIO (Николая Васильева), состоящего из одного носка. Российский боец подчеркнул, что наряд артиста можно было бы назвать эпатажным лишь в девяностых, а сама вечеринка не имела никакого отношения к спецоперации и проходила не на фоне храма.

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      Константин Лысяков
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