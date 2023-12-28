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19:09, 28 декабря 2023Россия

Участник СВО вступился за гостей голой вечеринки Ивлеевой

Участник СВО Никитин выступил в защиту гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Участник специальной военной операции (СВО), боец отряда «Союз» при оперативно-боевом тактическом формировании «Каскад» с позывным Фунт (Андрей Никитин) вступился за гостей скандальной голой вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Пост с рассуждениями о мероприятии Никитин опубликовал в своем Telegram-канале.

Никитин не увидел ничего оскорбительного в состоявшем из одного носка костюме репера VACIO (Николая Васильева) — участник СВО отметил, что такой наряд был бы эпатажным лишь в девяностых, а сама вечеринка не имела никакого отношения к спецоперации и проходила не на фоне храма, что также потенциально могло оскорбить общество.

По мнению Никитина, происходящее в клубе Mutabor полностью соответствовало тематике заведения — он предположил, что «ночные клубы существуют отнюдь не для воспитания нравственности в посетителях».

То есть претензия уровня «был замечен пьяным в баре» (а что там еще делать и каким там надо быть?), а последствия каких-то фантастических масштабов

Андрей Никитинучастник СВО

Участник СВО отметил, что видит в гонениях на гостей вечеринки «внутритусовочную разборку с использованием силового ресурса и разгона моральной паники».

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Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение. С осуждением мероприятия выступали в том числе и бойцы СВО.

После этого участники вечеринки, в частности, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и сама Ивлеева лишились рекламных контрактов и столкнулись с отменой их концертов. Некоторых из них начали вырезать из новогодних передач. Против Ивлеевой также подали иск в суд.

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      Марк Леонов
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