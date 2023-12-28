Голая вечеринка Ивлеевой вызвала скандал. С какими последствиями столкнулись звезды шоу-бизнеса?
В ночь на 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор» состоялась вечеринка популярной блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой, дресс-код которой предполагал оголяющие тело наряды. Мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, которые в соответствии с дресс-кодом almost naked были в откровенных нарядах, а рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) пришел на вечеринку только в надетом на гениталии носке.
Фото и видео с праздника распространились в сети и вызвали возмущение депутатов и представителей общественных движений («Сорок сороков», «Зов народа»). Они попросили прокуратуру проверить мероприятие на наличие пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).
Теперь с участниками вечеринки разрывают рекламные контракты, их убирают из новогодних фильмов и телешоу, а против самой Ивлеевой подали иск в суд. «Лента.ру» разобралась, какие последствия вызвал большой скандал.
Последствия вечеринки для российских звезд:
- Рэпера Vacio, который появился на вечеринке Ивлеевой одетым только в носок, прикрывающий гениталии, арестовали на 15 суток по статье «Мелкое хулиганство». Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.
- МТС исключила Ивлееву из числа амбассадоров. Упоминания о ней пропали с сайта компании. Тогда же появилась информация о том, что с блогершей прекратил сотрудничество «Тинькофф», однако позднее представители банка заявили, что телеведущая никогда не была их амбассадором.
- Из-за голой вечеринки против Ивлеевой подали коллективный иск. Иск к блогерше составил актер и продюсер Александр Иншаков, подписи под ним оставили 23 человека. Они потребовали взыскать с инфлюэнсера один миллиард рублей и перечислить его в фонд участников спецоперации на Украине «Защитники Отечества».
- Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку в отношении блогерши. Ивлееву заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму 137 миллионов рублей. По предварительной информации, телеведущая могла использовать схему дробления бизнеса, чтобы занижать полученные доходы и не платить большие налоги.
- ТНТ, НТВ, а также ряд других медиа- и рекламных компаний заморозили контракты с артистами, которые участвовали в мероприятии, в частности, с Димой Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Aнной Asti (настоящее имя — Анна Дзюба).
- Певца Филиппа Киркорова, участвовавшего в вечеринке блогерши, потребовали убрать из новогодних шоу. Артист публично извинился за мероприятие, однако это не помогло. Вскоре СМИ сообщили о бойкоте на телевидении: исполнителя не покажут в финале шоу «Маска» и программе «Голубой огонек» на канале «Россия 1». Кроме того, Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все», премьера которой состоится 31 декабря. Сообщалось, что создатели фильма переснимут все сцены с артистом.
- Певицу Лолиту вслед за Киркоровым также потребовали убрать из новогодних шоу. Тогда же появилась информация, что зрители начали массово сдавать билеты на концерт артистки в Чехове, однако позднее это сообщение опровергли. Тем не менее несколько концертов Лолиты в России все же были отменены. Узнав о срыве выступлений, исполнительница расплакалась.
- Новогоднее выступление российской певицы Анны Asti в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в голой вечеринке. Помимо этого, появилась информация, что певицу могут лишить гражданства России.
- Певец Дима Билан опубликовал видео, в котором извинился за участие в голой вечеринке.
- Ролик с извинениями записала журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая тоже приняла участие в вечеринке.
- Ивлеева записала два видеообращения. В первом она рассказала, что вечеринка была посвящена презентации фотосессий, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. Во втором обращении блогерша назвала свое поведение на мероприятии неприемлемым и попросила россиян дать ей второй шанс.
- 27 декабря в клуб «Мутабор» пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора. В тот же день стало известно, что заведение опечатали на месяц. Официальный причиной стали нарушения правил розничной торговли алкоголем.