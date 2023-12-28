Голая вечеринка Ивлеевой в клубе Mutabor привела к большим последствиям

В ночь на 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор» состоялась вечеринка популярной блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой, дресс-код которой предполагал оголяющие тело наряды. Мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, которые в соответствии с дресс-кодом almost naked были в откровенных нарядах, а рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) пришел на вечеринку только в надетом на гениталии носке.

Фото и видео с праздника распространились в сети и вызвали возмущение депутатов и представителей общественных движений («Сорок сороков», «Зов народа»). Они попросили прокуратуру проверить мероприятие на наличие пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Теперь с участниками вечеринки разрывают рекламные контракты, их убирают из новогодних фильмов и телешоу, а против самой Ивлеевой подали иск в суд. «Лента.ру» разобралась, какие последствия вызвал большой скандал.

Последствия вечеринки для российских звезд: