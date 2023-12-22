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15:50, 22 декабря 2023Культура

Появившегося голым на вечеринке Ивлеевой рэпера арестовали

Пришедшего голым на вечеринку Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток
Vacio

Vacio. Кадр: VSRAP / YouTube

Российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, арестовали на 15 суток. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Музыкант заявил, что проведет время ареста за занятиями спортом и чтением книг.

По данным Telegram-канала Mash на артиста составили протокол о мелком хулиганстве. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

В среду, 20 декабря, в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который, как отмечается, он использовал не по назначению.

В процессе мероприятия единственная вещь на теле музыканта была снята — оставшуюся часть вечера он ходил полностью без одежды.

Ранее рэп-исполнитель Джиган описал голую вечеринку Ивлеевой словами «отвратное мероприятие».

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      Анастасия Астахова
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