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19:56, 21 декабря 2023Культура

Джиган описал голую вечеринку Ивлеевой словами «отвратное мероприятие»

Рэпер Джиган раскритиковал голую вечеринку блогерши Ивлеевой

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Российский рэпер Джиган раскритиковал вечеринку актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Его слова приводит Telegram-канал Super.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — описал он вечеринку.

Ивлеева организовала вечеринку, на которой собрались многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги блогерши, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак, Джиган и многие другие. Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах.

Позже недовольные произошедшим обратились прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в котором участвовали звезды. В вечеринке усмотрели пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее появилась информация о романе Ивлеевой с манекенщиком, который младше ее на 11 лет.

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      Варвара Кошечкина
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