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19:24, 27 декабря 2023Культура

Создатели фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут сцены с Киркоровым

Mash: авторы фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут сцены с Киркоровым

Кадр: Фильм «Иван Васильевич меняет все»

Создатели новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» решили переснять несколько сцен фильма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сейчас монтажеры проекта решают, получится ли вырезать из картины сцены с участием Филиппа Киркорова и Анны ASTI, которые ранее приняли участие в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. По данным издания, сейчас продюсеры комедии собрали съемочную команду вместе для того, чтобы переснять несколько сцен.

Mash также сообщил, что премьера ремейка фильма Леонида Гайдая, которая была запланирована на телеканале ТНТ 31 декабря, отменена.

Генеральный директор телеканала и один из продюсеров картины Тина Канделаки в своем Telegram-канале подтвердила, что несколько сцен проекта будут пересняты, однако отметила, что фильм выйдет в запланированную дату, 31 декабря.

«Да, это правда. Мы переснимаем ряд сцен для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь», — рассказала Канделаки.

Ранее российского эстрадного певца Филиппа Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все». Вместо артиста, который сыграл в ремейке императора Петра I, на рекламном плакате появился шоумен и комик Павел Воля в образе правителя в белом парике и со свитком в руках.

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      Анастасия Астахова
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