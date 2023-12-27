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17:27, 27 декабря 2023Культура

Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все»

Киркорова заменили Волей на постере комедии «Иван Васильевич меняет все»

Изображение: постер фильма «Иван Васильевич меняет всё!»

Российского эстрадного певца Филиппа Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все», премьера которой состоится 31 декабря. Обновленный постер был опубликован на официальном сайте телеканала ТНТ, который и занимался созданием проекта.

Вместо артиста, который сыграл в ремейке фильма Леонида Гайдая императора Петра I, на рекламном плакате появился шоумен и комик Павел Воля в образе правителя в белом парике и со свитком в руках.

Ранее стало известно, что, после того как Киркоров принял участие в голой вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой, а также публично принес свои извинения за это, его решили убрать из новогодних телешоу.

Также отмечалось, что российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине, не приняли извинений певца.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор». На нее пришли звезды российского шоу-бизнеса, которые были в оголяющих тело нарядах. Попавшие в сеть кадры с мероприятия вызвали волну общественного возмущения.

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      Анастасия Астахова
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