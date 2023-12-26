Филипп Киркоров публично извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой

Певец Киркоров извинился за участие в голой вечеринке блогерши Ивлеевой

Российский певец Филипп Киркоров публично извинился перед россиянами за участие в голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Свое видеообращение он опубликовал на странице во «ВКонтакте».

«Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории», — начал свое обращение исполнитель.

Киркоров отметил, что оправдываться, по его мнению, «не очень по-мужски», но в жизни каждого человека бывают ошибки. Он признался, что не знал о характере событий, которые будут происходить на празднике блогерши. Певец заявил, что, как только осознал происходящее, он покинул клуб.

Звезда российского шоу-бизнеса подчеркнул, что артист с таким именем не может позволить себе участие в подобных мероприятиях, и он осознает совершенную им ошибку. «Народный артист России должен тщательнее относиться к посещаемым им мероприятиям», — отметил Киркоров.

Ранее стало известно, что с Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за устроенную ею голую вечеринку.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря. В мероприятии приняли участие такие артисты, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие. Многие из них впоследствии осудили праздник блогерши и извинились за участие в нем.