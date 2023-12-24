«У меня ума хватило туда дальше не пойти» Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

Киркоров в разговоре с Песковым осудил голую вечеринку Ивлеевой

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым за участие в скандальной голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, которая прошла в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor.

Исполнитель заявил, что пошел на мероприятие из-за того, что заранее пообещал Ивлеевой, не зная полностью концепции мероприятия.

У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки [и на выход] Филипп Киркоров певец

Представитель Кремля отказался комментировать беседу с Киркоровым. Он заявил, что не намерен обсуждать ни сам разговор, ни критику, которой подвергся певец.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

После скандальной вечеринки Киркорова захотели лишить звания народного артиста России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя данную идею, заявил, что забрать звание народного артиста России может только тот, кто его дал.

«Если бы Киркоров первый раз в жизни совершил что-то эпатажное, мягко говоря, то это бы подлежало какому-то обсуждению. А так он постоянно совершает что-нибудь: то по крестам лазит полуголый, то еще что-то. Откровенно говоря, человек получил это звание непонятно за что. Но теперь крайне сложно стоит вопрос о том, можно ли забрать это звание или нет. Я считаю, что он не заслуживал его изначально», — заявил Шолохов.

Если говорить не о моем личном мнении, а о [мнении] представителя законодательной власти, то я могу сказать, что это достаточно сложная процедура, которая подразумевает то, что забрать это звание может тот, кто его дал Александр Шолохов первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

В свою очередь, адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что Бородин пытается прославиться за счет исполнителя. «Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других — ноль внимания», — отметил он.

Добровинский также сказал, что нет никаких причин, по которым певца могут лишить звания народного артиста РФ. По его словам, чтобы это сделать, Бородину «придется распрощаться с жизнью и доказать, что до таких отчаянных мер его довел костюм Киркорова».

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Шукшина призвала органы опеки проверить участников голой вечеринки

Актриса Мария Шукшина возмутилась, что служба опеки не обращает внимание на участников мероприятия, в том числе на Филиппа Киркорова, и поставила под сомнение моральные качества героев вечеринки, у которых есть дети.

Так вот, возвращаясь к вопросу про органы опеки... ведь у многих участников этой свальной вечеринки — дети... Чему научат и как воспитают они своих детей? Некоторые скажут, это их личные дети — как хотят, так и воспитают. Не вопрос! Тогда руки прочь от всех других семей, которых третируют органы опеки, улавливая ювенальные сигналы, идущие с Запада Мария Шукшина актриса и телеведущая

Также телеведущая составила список участников скандального мероприятия и предложила подписчикам направить свои сообщения в Роскомнадзор с требованием запретить их выступления на федеральном телевидении.

Звездный адвокат Сергей Жорин предположил, что органы опеки могут заинтересоваться семьей Киркорова только лишь ради пиара. Он также посоветовал Шукшиной следить за своей семьей, прежде чем призывать органы опеки вмешиваться в чужие.