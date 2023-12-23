Бородина обвинили в попытке «сделать себе имя» за счет Киркорова

Адвокат Добровинский обвинил Бородина в попытке прославиться за счет Киркорова

Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина обвинили в попытке прославиться за счет эстрадного певца Филиппа Киркорова. Такое заявление сделал адвокат артиста Александр Добровинский в беседе с «Газетой.Ru».

Отмечается, что Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии блогерши Анастасии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Однако, по мнению Добровинского, Бородин лишь пытается «сделать себе имя» за счет Киркорова, так как именно он привлек его внимание. «Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других — ноль внимания», — говорит адвокат.

Добровинский также заявил, что нет никаких причин, по которым певца могут лишить звания народного артиста РФ. По его словам, чтобы это сделать, Бородину «придется распрощаться с жизнью и доказать, что до таких отчаянных мер его довел костюм Киркорова».

Ранее сообщалось, что российская актриса и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич присоединилась к критике голой вечеринки Ивлеевой. Артистка призналась в желании развидеть кадры с мероприятия, а также напомнила, что голыми люди ходят за закрытыми дверями своих квартир, а «не пушат этим публику», среди которой огромный процент детей и молодежи.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал минимум одежды. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, распространившиеся в сети, возмутили многих россиян. Общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ.